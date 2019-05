Meteo venerdì 17 maggio: torna il sole al centro-sud

Nella giornata di venerdì condizioni climatiche stabili e sereno sulle regioni del centro-sud. Nuovi nuvoloni dal pomeriggio nel settentrione.

Continua a regnare un meteo insolito sull’Italia quando ormai abbiamo superato la metà del mese di maggio. Se questo giovedì il centro-sud ha vissuto una nuova ondata di piogge e freddo specialmente nelle ore pomeridiane, domani la situazione dovrebbe migliorare e regalare un attimo di tregua anche al centro. All’opposto al nord, tornerà a farsi vedere il tempo avverso.

Purtroppo per tutti gli italiani, secondo le più recenti previsioni, il weekend sarà rovinato da piogge e temporali estesi su tutta la Penisola.

Le previsioni del 17 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con nuvolosità in forte aumento sin dalle prime ore del mattino specialmente nelle zone occidentali. Ad aprire la danze per quanto riguarda la pioggia sarà il Piemonte. L’acqua poi di diffonderà altrove e sulle Alpi è attesa la neve al di sopra di quota 1600 metri.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo sereno al mattino con poche nubi in cielo. Nuvolosità in aumento invece al pomeriggio sulle zone tirreniche con possibili rovesci sui settori interni. Acqua sul Tirreno dalla notte. Sulla Toscana nuvole diffuse alternate a delle schiarite in mattinata un po’ ovunque. Ombrelli aperti nelle ore pomeridiane sull’Alta Toscana e sui rilievi. Piogge alla sera lungo la costa, mentre di notte i fenomeni saranno presenti su tutto il territorio.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà finalmente godere di un tempo clemente con prevalenza di sole non fosse per qualche nuvola di passaggio. Al pomeriggio potrebbero verificarsi dei disturbi sulle zone appenniniche con acquazzoni brevi e a carattere locale. Sulla Calabria previsto un tempo perlopiù stabile per tutta la giornata con schiarite locali alternate a delle nuvole sparse tra il mattino e il pomeriggio. Qualche pioggia è attesa sui rilievi nelle ore pomeridiane. Nuvole diffuse su tutto il territorio alla sera.

Le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi, sia in quelli massimi al centro-sud. Massime in discesa al nord.

