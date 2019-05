E’ stata approvata in Alabama e sta già riscuotendo le critiche di molte star. A esporsi c’è anche Lady Gaga, che ha parlato della legge antiaborto..

Lo hanno fatto già Alyssa Milano e Milla Jovovich, e ora lo fa anche Lady Gaga. La legge antiaborto dell’Alabama è stata appena approvata ma sta già facendo dividere gli americani e, con loro, anche le celebrità.

La posizione della cantante italo-americana è arrivata forte e chiara attraverso un tweet: “È un oltraggio vietare l’aborto in Alabama, ed è ancor più atroce il fatto che esclude coloro che sono state violentate o che stanno vivendo un incesto consensuale o meno”.

La legge in questione infatti, prevede il divieto di poter abortire nello stato americano dell’Alabama: questa impossibilità avrà valenza anche nei casi di rapporto non consensuale, come nello stupro o nell’incesto.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie di attualità, CLICCA QUI!

Lady Gaga, ecco la sua opinione sulla legge antiaborto dell’Alabama

La cantante italo-americana ha deciso di non risparmiarsi, e ha detto la sua senza peli sulla lingua, aggiungendo: “C’è anche una pena più dura per i medici che eseguono queste operazioni che per la maggior parte degli stupratori?”.

Un’opinione quindi molto forte, e che non lascia sicuramente spazio alle interpretazioni. Anche la chiusa è decisa: “Questa è una farsa e prego per tutte quelle donne che soffrono per colpa di questo sistema”.

A stare dalla sua parte sono in molte, tutte con una posizione ben precisa sulla questione e alcune con delle proposte forti: l’attrice Alyssa Milano ad esempio, ha proposto nello specifico di attuare uno “sciopero del sesso“, lanciando negli USA la campagna #SexStrike.

Anche la Milano aveva invitato la popolazione ad intervenire attraverso un tweet: “Unisciti a me non avendo rapporti sessuali finché non torniamo indietro all’autonomia sul nostro fisico”.

Da TgCom24

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Shallow da Oscar, il grande successo di Lady Gaga

Oscar 2019, Madonna e Lady Gaga: l’abbraccio delle ragazze italiane

La stella Lady Gaga brilla al cinema con A star is born: successo record