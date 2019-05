La dieta Cristiano Ronaldo: cosa mangiare per avere il fisico scolpito

Il nome di questo regime dietetico si rifà a quello del celebre calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è fornire consigli utili per alimentarsi meglio e migliorare la propria forma fisica.

Non è un’invenzione, anzi è piuttosto in voga. La dieta Cristiano Ronaldo è come facilmente immaginabile un programma alimentare che prende come riferimento lo statuario asso portoghese del pallone.

Su cosa si basa – In pratica si rifà al regime seguito dallo stesso sportivo, che per il lavoro che fa necessita di un’alimentazione sana ed equilibrata che eccentui i benefici degli allenamenti.

In cosa consiste la dieta Cristiano Ronaldo

In molti si saranno chiesti se il fisico scolpito e asciutto di Cristiano Ronaldo sia soltanto merito di sessioni senza fine in palestra, piuttosto che di un training severo sul campo di calcio. Ebbene la risposta è no. Il movimento e l’attività fisica devono essere sempre coniugati alla giusta alimentazione.

Consumare cibi sani con regolarità può fare molto.

Com’è suddivisa la dieta – I pasti da effettuare sono ben 6 in modo da mantenere il metabolismo in costante attività e conservare una buona dose di energia per lo sport. 3 sono gli spuntini, due dei quali in mattinata, mentre uno al pomeriggio. Le quantità ovviamente non devono essere abbondanti.

No alla colazione all’italiana – Chi non può fare a meno di cappuccio e brioche se li dimentichi. Per essere super tirati appena svegli bisogna mangiare cibi salati alternati. Ciò significa o uova o toast con formaggio magro e prosciutto. Da bere una bella spremuta d’agrumi.

Particolarmente fissato con la cura del fisico che spesso mette in mostra con foto senza maglietta, il 34enne aveva dichiarato nei primi anni della sua carriera: “Cerco sempre di assumere cibi sani come frutta e verdura fresca, cereali integrali e tante proteine“.

Attenzione agli orari – Ronaldo dedica particolare attenzione alla cena, nello specifico agli orari. Infatti non si mette mai a tavola dopo le 20:30 così da poter consentire al corpo di digerire meglio quanto mangiato.

Come sempre consigliamo, prima di provare la dieta del 3 volte Pallone d’Oro è meglio confrontarsi con il proprio medico per capire se si tratta del regime più adatto alle proprie esigenze.

