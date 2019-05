Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi, dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti ti vorranno proporre.

La serata è pronta a prendere il largo ma tu sai già in compagnia di quale programma vorrai trascorrerla? Se i dubbi ancora popolano la tua mente CheDonna.it è pronta ad aiutarti. Come? Illustrandoti il palinsesto televisivo della serata programma per programma.

Il segreto sta infatti nello scoprire per tempo ciò che i principali canali in chiaro vorranno proporci.

Tra film, programmi di approfondimento, show e titoli d’animazione non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Controlla pure con i tuoi occhi se non ci credi.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 15 maggio

Rai Uno – Calcio – Tim Cup – Atalanta Vs Lazio (Sport)

E’ l’incontro finale, la partita che assegnerà la coppa nostrana a una delle due squadre giunte allo scontro finale. Chi la spunterà?

Rai Due – Dove eravamo rimasti (Film)

Un’impareggiabile Meryl Streep interpreta Ricki Rendazzo, una donna che, per inseguire il sogno di diventar una rockstar, tempo addietro decise di abbandonare la propria famiglia. A carriera oramai conclusa deciderà però di tornare a cercare i propri figli nel disperato tentativo di rimettere insieme i cocci di una famiglia in frantumi.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Ricostruzioni filmate e inattese telefonate in studio aiuteranno il programma cult di Rai Tre nella ricerca di persone scomparse e nel tentativo di risolvere spinosi casi insoluti.