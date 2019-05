Santiago Lara chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Santiago Lara è un ragazzo di 17 anni. È nato il 3 giugno 2001 in Argentina sotto il segno dei Gemelli. Suo padre di chiama Marcelo Lara mente sua madre si chiama Natalia Garat. Quest’ultima è venuta a mancare nel 2005 a causa di un cancro ai polmoni. Oggi vive nel quartiere La Plata insieme a suo fratello ed è un grande appassionato di calcio.

Il ragazzo lo ha svelato in diretta tv, in Argentina, nel corso del programma Nosotros a la manaña: “Per me mio padre sarà sempre Marcelo Lara ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, il mio vero papà è presumibilmente Diego Maradona”. Ma scopriamo qualcosa di più sulla su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Santiago Lara

Età: 17 anni

Data di nascita: 3 giugno 2001

Luogo di nascita: Argentina

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: studente

Dove vive: La Plata

Account social: /

Santiago Lara: Instagram e vita privata

Santiago Lara non è molto attivo sui social, non ha un profilo su Instagram ne tanto meno su Twitter. Si vede che il 17enne ci tiene molto alla sua privacy e non vuole condividere con tutti il mondo gli aspetti che riguardano la sua vita privata. Sul web è possibile trovare diversi profili che hanno il suo stesso nome ma nessuno che sia veramente suo.

Anche per quanto riguarda la sua vita privata e la sua carriera non si sa assolutamente nulla, possiamo solo presupporre che avendo ancora 17 anni stia finendo di frequentare la scuola. In un intervista ha ammesso di essere stato vittima di bullismo e per questo è dovuto andare anche a terapia.

Santiago Lara: figlio segreto di Diego Armando Maradona

Santiago Lara potrebbe essere il figlio di Diego Armando Maradona, contando lui questo sarebbe il nono figlio per la leggenda del calcio.

Il 17enne, nel 2016. ha affermato durante un’intervista nel programma ha dichiarato di essere il figlio di Maradona: “Mio padre sarà per sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e che mi hanno racconto, molto probabilmente mio padre è Diego Armando Maradona.”

Tuttavia questa storia era già venuta a galla nel lontano 2005 quando sua madre Natalia avviò il ricorso per la filiazione. La donna voleva che Maradona riconoscesse suo figlio visto e considerato che la loro relazione è durata oltre sette anni. Tuttavia il ricorso non è andata a buon fine a causa della precoce morte della mamma di Santiago.

L’avvocato di Santiago Lara, Fabian Musto, dal canto suo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa argentina: “Non posso dire nulla di preciso per rispetto delle figure coinvolte ma stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, ci sono le condizioni giuste per andare avanti”. Tuttavia bisogna precisare che ancora non è stato realizzato nessun test del Dna.

