Rocco Siffredi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Rocco Siffredi è un attore di 55 anni. Lui è nato il 4 maggio 1964 a Ortona, in Abruzzo, sotto il segno del Toro, è alto 185 centimetri e pesa circa 78 kg. Il suo vero nome è Rocco Antonio Tano ed inizia a lavorare fin da giovanissimo nella Marina Mercantile.

Quando ha 18 anni decide di lasciare la propria città natale per trasferirsi a Parigi ed è propio qui che da il via alla sua carriera di attore di film a luci rosse. Una strada che è riuscito ad intraprendere dopo aver conosciuto il produttore di film per adulti Gabriel Pontello. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui

Nome: Rocco Siffredi

Età: 55 anni

Data di nascita: 4 maggio 1964

Luogo di nascita: Ortona (Abruzzo)

Segno zodiacale: Toro

Professione: Attore

Altezza: 185 cm

Peso: 78 Kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: roccosworld.com

Rocco Siffredi: Instagram

Rocco Siffredi è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 255mila followers e oltre 300 post. Sul suo account ama condividere foto insieme alla sua famiglia, ad mici e parenti ma anche selfie e scatti che riguardano il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diversi profili che rimandano al suo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 55enne ha anche un profilo su Facebook, conta 552mila followers e lo potete trovare qui, e uno su Twitter. Su quest’ultimo è seguito da 71,6mila persone e conta circa 3mila tweet. È solito condividere foto, video e pensieri che riguardano la sua carriera di attore, potete trovare il suo account qui. Insieme ha un sito web: roccosworld.com

Rocco Siffredi: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Rocco Siffredi sappiamo che è sposato, dal 1993, con Rózsa Tassi. Durante un’intervista per Vanity Fair ha raccontato come i due si sono conosciuti: “Avevo visto una sua polaroid spedita dall’agenzia e mi avevano colpito i suoi occhi. Quando l’ho vista dal vivo, scendere da un pullman scassato e distribuire volantini mescolata alle p******ar senza battere ciglio, lei che era già Miss Ungheria, mi ha impressionato la sua purezza. E il fatto che non mi degnasse di uno sguardo. Quel giorno dovevamo girare Bo*****rd, parodia p***o dell’originale con Kevin Costner e Whitney Houston ma la protagonista non è arrivata. Quando le ho chiesto se voleva sostituirla, credevo mi dicesse: ‘Come ti permetti?’. Invece mi ha risposto: ‘Solo con te’.”

I due insieme hanno avuto due bambini: Lorenzo, nato nel 1996 e Leonardo, nato nel 1999. Ai figli non ha mai mentito sul suo lavoro: “Sanno che lavoro faccio, ne ho parlato senza tabù, sono bimbi sereni. Il più grande, anche caratterialmente, è la fotocopia di mia moglie, il più piccolo è sputato a me: appena vede una donna, non capisce più niente.”

Rocco Siffredi: carriera

Rocco Siffredi non è sempre stato un attore di film a luci rosse, infatti per un breve periodo ha intrapreso anche la carriera di modello. Ancora molto giovane, infatti, aveva lasciato Parigi per andare a vivere a Londra insieme alla sua nuova fiamma ma quando l’amore termina, lui decide di tornare in Italia.

Qui, insieme a Moana Pozzi, gira con successo il suo primo hard ‘Fantastica Moana’ per cui decide di partire per Los Angeles dove riesce a sfondare e negli anni ’90 diviene un mito nel settore dei film hard. Nel 2012 appare in una puntata dei Cesaroni e nel 2013 Rocco Siffredi ha ottenuto anche un voto presso Montecitorio, lui è molto attivo nella politica e ci tiene che la gente voti senza farsi fregare dalle belle parole. Nel 2015 partecipa all’Isola dei Famosi e nel 2016 lui e la sua famiglia sono protagonisti di una serie sulla loro vita quotidiana andata in onda su La5 dal titolo Casa Siffredi. Nel 2017 Rocco Siffredi ha dichiarato pubblicamente di essere bisessuale.

A Budapest e a Milano ha aperto il Rocco’s World Café. Nel menu c’è un panino proprio chiamato Rocco: un panino con polpette ai lati e una spruzzatina di senape sopra

