Michael Terlizzi al Grande Fratello si scaglia durante contro Cristian Imparato per il comportamento assunto nei suoi confronti durante la diretta

Lunedì è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello e nel corso della diretta abbaiamo assistito a numero dinamiche come il un duro scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani per non parlare della discussione che avuto origine con l’ingresso di Edoardo Ercole.

Il figlio di Serena Grandi ha affermato che Gianmarco Onestini gli avrebbe raccontato che Michael Terlizzi ci avrebbe provato con lui quando entrambi erano tentatori a Temptation Island. Questo ha dato luogo ad un lungo confronto che ha visto partecipe anche Cristian Imparato. Le affermazione di quest’ultimo e di Ercole non sono piaciute né all’ex gieffino Luca Onestini né a Michael. Che il giorno successivo è tornato a parlare dell’argomento.

Michael Terlizzi deluso si scaglia senza freni contro Cristian Imparato

A Michael non è andato per niente giù il comportamento che Cristian ha assunto nei suoi confronti nel corno della diretta. Quindi ha deciso di confidarsi un po’ con Francesca De Andrè, Martina Nasoni e Sara Rutelli. Mentre era in giardino ha affermato: “Mettiamo che io sia gay. Metti che fosse tutto vero. Fai che lo sono, e io esprimo il fatto che qui dento mi voglio fare i cavoli miei e tu nonostante tutto continui a mettere il dito nella piaga. Se io dico basta, basta, basta, perché tu continui, continui, continui? Insomma, se io fossi gay e non lo volessi dire al GF, se io ti dico di non parlarne più e ti chiarisco che sono etero, smettila.

Poi aggiunge: “Sono stanco ogni puntata di dire le stesse identiche cose. Ma non è che me la prendo, solo che sono stufo. Poi fuori avrei reagito in maniera diversa. Pensate che fuori nessuno mi abbia detto che sono gay? Magari uno me lo dice e dopo andiamo a bere insieme e ci scherziamo sopra. Io sono sincero quando dico che non guardo all’orientamento delle persone. Esco con te, segno il tuo numero o scherzo con te sia che tu sia etero, gay o trans, non mi faccio problemi. Solo che non capisco perché lui insista così tanto. Ripeto, io sono etero, ma metti il caso fosse stato vero? Sarebbe stato comunque brutto cercare di farmelo dire forzatamente”

A questo punto è intervenuta la De Andrè che ha dato pienamente ragione, come aveva fatto lo stesso Gennaro ore prima, a Michale. Per Francesca nella casa non c’è coerenza e si usano sempre due pesi e due misure: “Quello che ti dico la coerenza qua dentro, quando riguardano i fatti nostri siam bravi tutti a fare i moralisti, quando riguarda i ca**i degli altri no. Allora il principio è sempre lo stesso”.

Chissà se Cristian Imparato per avere modo di rispondere alle affermazioni di Michael entrerà nella casa del Grande Fratello per avere un confronto faccia a faccia. Per scoprilo non ci resta che aspettare la prossima diretta del Grande Fratello Nip.

