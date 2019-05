Meteo giovedì 16 maggio: ancora tanta acqua sull’Italia

Nella giornata di giovedì attese condizioni climatiche instabili sulle regioni del sud. Probabili temporali nelle ore pomeridiane nell’entroterra del centro.

Continua ad essere all’insegna della grande instabilità la situazione meteorologica sull’Italia. Ancora per qualche giorno il Paese sarà spaccato in due con un leggero miglioramento atteso al nord, mentre al sud la variabilità la farà da padrone. Se questo mercoledì il meteo ballerino ha insistito sulle zone centro-meridionali e le nevicate si sono fatte vedere a quota 1000 metri lungo l’Appennino, domani il tempo avverso colpirà primariamente al centro e al sud durante il pomeriggio.

Secondo le più recenti previsioni dopo un breve momento di tregua dall’acqua, il prossimo weekend l’ennesima nuova perturbazione disturberà i piani di chi bramava una gita relax al centro-nord.

Le previsioni del 16 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle regioni del nord della Penisola potranno godere di condizioni di complessiva stabilità in mattinata dove non mancheranno spazi di sereno ampi prima del sopraggiungere di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi e le zone limitrofe. Ombrelli aperti pura alla sera e di notte sulle Alpi e le Prealpi. Clima secco altrove.

Il cielo al centro

Chi abita al centro dell’Italia avrà a che fare con forte instabilità. Previsti infatti acquazzoni e temporali a tratti di natura intensa specialmente sugli Appennini e le aree interne laziali. Ancora qualche fenomeno alla sera, in esaurimento alla notte seppur con sparse. Sulla Toscana spazi di sereno anche ampi in mattinata un po’ ovunque. Piogge a carattere locale o acquazzoni previsti al pomeriggio nell’entroterra meridionale. Altrove più asciutto. Secco alla sera sia lungo la costa, sia sulle zone interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole globale instabilità con acquazzoni e temporali in particolare durante il giorno sulle aree peninsulari e la Sicilia. Acqua in esaurimento alla sera con tempo più secco. Sulla Calabria globale instabilità in mattinata con temporali sui settori meridionali. Altrove piogge qua e là. Fenomeni intensi pure nel pomeriggio sia lungo la costa, sia nelle aree interne. Piogge sparse anche alla sera seppur in esaurimento.

Le temperature saranno stazionarie o in salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

