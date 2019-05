Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano: tutti i dettagli delle nozze dell’anno, in programma a Roma sabato 1° giugno, video.

Il grande giorno di Lorella Boccia e Niccolò Presta si avvicina. La ballerina e conduttrice del serale di Amici 2019 e il figlio di Lucio Presta si sposeranno a Roma sabato 1° giugno. La coppia sta contando i giorni che mancano al matrimonio, condividendo sui social la gioia e l’attesa di quel momento. Gli sposi pronunceranno il fatidico sì nella Chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore di Roma.

Grande attesa per l’abito da sposa di Lorella Boccia che, bellissima e con un fisico al top della forma, può scegliere qualsiasi modello. Come ha spiegato al Corriere della Sera, Lorella Boccia ha scelto ‘Blumarine’ di Anna Molinari“ mentre Niccolò Presta indosserà un abito di Roberto Cavalli. I fans non vedono l’ora di vedere la scelta di Lorella Boccia. Secondo alcuni indosserà sicuramente un abito sensuale e sexy sfoggiando il look di una sposa moderna.

Alle nozze parteciperanno parenti e amici e il ricevimento sarà super blindato. Non mancheranno sicuramente Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, amici di Lucio Presta e Paola Perego.

