Insalata di Pasta al pesce spada: la ricetta video, i suggerimenti, gli ingredienti e i passaggi per la preparazione di un primo piatto light – VIDEO

L’insalata di Pasta al pesce spada è un primo piatto prettamente primaverile. Ottimo per un pranzo o una cena light senza rinunciare al gusto e al sapore intenso del pesce spada.

La ricetta, facile, gustosa è pensata per 4 persone. I tempi di preparazione sono di 30 minuti, dunque utile anche per coloro che non hanno molto tempo a disposizione. Tutti i passaggi e gli ingredienti nel VIDEO

