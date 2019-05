Scopri quali sono i segni zodiacali più adatti a seguire una serie TV e di che tipo.

Mai come in questi anni si parla tanto di serie TV e di come sia bello poter trascorrere una serata o addirittura un’intera giornata davanti allo schermo per guardare ore e ore della propria serie tv preferita. Se un tempo ammettere una simile passione era quantomeno azzardato, oggi le persone che lo urlano ai quattro venti sono sempre di più e ciò dipende anche dal modo in cui nel tempo si è iniziato a parlarne, dalle tante serie tv che trasmettono giornalmente e dal dilagare di piattaforme che, gratuite o a pagamento, consentono di visionare intere serie senza dover attendere il prossimo episodio. Una scelta che lascia maggior spazio alla libertà personale e che di fatto ha così avvicinato sempre più gente a questo particolarissimo hobby.

Visto che anche la capacità di appassionarsi o meno alle serie può dipendere almeno in parte dal proprio segno zodiacale, oggi dopo aver visto cosa pensano i segni zodiacali quando dicono di star bene e qual è il modo in cui ogni segno pensa al futuro, scopriremo quali sono i segni zodiacali più portati alla visione di serie TV.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è il motivo per cui ogni segno zodiacale pone fine ad una relazione

Oroscopo e serie TV: quanto sono portati i vari segni dello zodiaco

Ariete – Non troppo portati

Se si parla di una serie ogni tanto, allora anche i nati sotto il segno dell’Ariete possono finire con l’appassionarsi. Deve trattarsi però di qualcosa di breve perché la loro già scarsa pazienza potrebbe esaurirsi prima della fine della storia, portandoli ad interromperne la visione. Attivi come sono, stare incollati per ore davanti allo schermo non è affatto una cosa che gli piace e quando sono stanchi hanno sicuramente bisogno di qualcosa che dia loro la giusta adrenalina. Per potersi appassionare hanno quindi bisogno di una serie con episodi corti e ben scanditi dal ritmo e, ovviamente con poche stagioni. Ciò gli permetterà di conservarne un buon ricordo.

Toro – Abbastanza portati

Se c’è una cosa che caratterizza i nativi del Toro è la voglia di starsene in panciolle a godersi dei pomeriggi pigri, magari accompagnando la visione di una buona serie tv con qualcosa di buono da mangiare o da bere. Per loro una giornata di relax è uno degli aspetti più importanti e in grado di metterli di buon umore e quindi nelle condizioni di affrontare impegni e periodi pesanti. Anche lunghe stagioni vanno bene perché gli consentono di entrare in sintonia con i personaggi, cosa che gli fa sempre piacere, avendo un’indole romantica che amano riversare in ogni aspetto della propria vita, specie quelli che possono restare privati.

Gemelli – In base ai periodi

Come spesso accade, i nati sotto il segno dei Gemelli, non hanno una risposta univoca poiché estremamente umorali e quindi inclini a cambiare idea su tutto ciò che li riguarda. Se si parla di serie tv la loro preferenza può cambiare in base all’umore. Se in fase positiva possono infatti aver voglia di seguire qualcosa ma senza troppo impegno. Se depressi o particolarmente giù possono arrivare a trascorrere ore davanti alla tv ma con un approccio negativo e volto solo a non pensare a nulla. In questi casi sarebbe meglio trovare un amico con il quale condividerne la visione in modo da scambiare due parole e riuscire magari a tirarsi fuori da qualunque cosa li abbia spinti ad una modalità negativa. Il genere più indicato? Uno ricco di suspance e con un pizzico di mistero.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Non troppo portati

I nativi del Cancro sembrerebbero le persone più indicate ad appassionarsi alle serie tv, in realtà, però, fanno parecchia fatica perché seguire a lungo vicende di personaggi non reali, alla fine li stanca quasi sempre. Certo, se trovano la serie perfetta che contenga la giusta dose di azione, romanticismo e colpi di scena possono finire con l’interessarsi. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di un mondo che non riescono a sentire proprio al 100% e al quale preferiscono un’uscita con gli amici o la visione di qualche show con il quale poter staccare la mente senza dover temere di perdere il filo alla prima distrazione. Per loro le serie migliori sono quelle romantiche.

Leone – Portati ma con moderazione

I nati sotto il segno del Leone non sono tra le persone più portate a seguire serie tv. La loro vita è troppo dinamica per far si che si interessino a qualcosa che rischia di impegnarli anche per anni e se decidono di farlo è solo per qualcosa di breve, magari che appassioni l’intera famiglia diventando così un pretesto per passare del tempo insieme. Ogni tanto finiscono con il seguire con interesse qualcosa che sembra toccare le loro corde ma per lo più si limitano a guardare senza mai farsi coinvolgere e tutto perché mentre sembrano assorti, in realtà sono intenti a pensare ai progetti futuri. Ottime le serie d’azione.

Vergine – Portati ma per poche serie scelte

I nativi della Vergine amano le abitudini e quella di seguire una serie tv può essere per loro il giusto diversivo da seguire anche per diversi anni. Quando trovano qualcosa in grado di affascinarli, quindi, lo accolgono con gioia, immergendovisi a tutto tondo e usandolo come fonte primaria di distrazione. Questo modo di fare, però, viene messo in atto solo quando trovano qualcosa che reputano degna di interesse. Se ciò non avviene preferiscono concentrarsi su altro, evitando di perdere tempo con il rischio di annoiarsi. Le serie investigative sono probabilmente le più indicate.

Clicca su successivo