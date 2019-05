Ecco 6 chicche di salute che ti daranno la sensazione di avere un corpo come nuovo. Inizia subito il tuo processo di benessere.

Prendersi cura di se stessi è essenziale. Che si abbiano problemi di salute relativamente minori, come dolori, o gravi problemi di salute, bisogna correre subito ai ripari e prevenire piuttosto che trascurare tutto ciò che potrebbe minacciare la propria esistenza. La tua salute può davvero influenzare il tuo livello di felicità. Avere abitudini più sane può avere un beneficio significativo sulla qualità della tua vita permettendoti di sentirti meglio ogni giorno.

Lo stress per esempio è particolarmente dannoso ed influisce su molti aspetti della vita sia fisici che psichici. Inoltre, lo stress stesso può esacerbare i problemi di salute che vanno da un raffreddore comune a malattie molto più gravi. Un collegamento causa-effetto pericolosamente distruttivo.

Tuttavia, proprio come facciamo con la nostra vita, possiamo effettivamente controllare e modellare il nostro corpo come desideriamo. Ecco sei consigli per rinnovare il tuo corpo e che ti daranno la sensazione di avere un corpo come nuovo.

6 consigli per rinnovare il tuo corpo

1) Bevi succo d’uva per curare l’emicrania

Sappiamo che le emicranie possono essere dolorose e particolarmente invalidanti. Esistono molti rimedi naturali per l’emicrania ed il succo d’uva sembra essere uno dei migliori. In effetti, l’uva è un’ottima fonte di riboflavina. Diversi studi hanno dimostrato una notevole riduzione della frequenza delle emicranie dopo il consumo regolare di riboflavina.

2) Mangia il salmone per avere capelli lucenti e pelle radiosa

Mangiare il salmone può fare molto bene alla tua chioma. Gli acidi grassi omega-3 contenuti in questo pesce sono eccellenti per lucidare i capelli e liberarsi dell’opacità. Doneranno idratazione ai tuoi capelli e promuoveranno la ricrescita. Inoltre, grazie alle loro proprietà idratanti, gli omega 3 riducono l’infiammazione, aiutano a trattare la forfora e liberano l’effetto “paglia”. Ma attenzione alla scelta del salmone, l’errata provenienza potrebbe farvi più male che bene.

3) Bevi acqua e limone per perdere i chili in più

Il limone è ricco di benefici per la salute. Inoltre, questo piccolo tesoro contiene pectina, che ti faranno sentire sazio più a lungo. E’ un cibo disintossicante per eccellenza, questo agrume aiuta a ridurre il grasso corporeo e stimola il metabolismo. Inoltre, ti permetterà di mantenere un’idratazione adeguata, che, secondo diversi studi, può aumentare la scomposizione del grasso e favorire la perdita di peso. Tuttavia, ci sono casi particolari in cui l’uso del limone è fortemente sconsigliato.

4) Sbianca le unghie con un dentifricio

Fumo o smalto ripetuto possono ingiallire le unghie e renderle antiestetiche. Per sbiancare le unghie e farle apparire radiose, il dentifricio è un alleato perfetto. Dal momento che sbianca e protegge i denti, avrà lo stesso sulle unghie. Basterà prendere uno spazzolino pulito, applicare il dentifricio e spazzolare leggermente le unghie. Lasciare agire per un minuto e risciacquare!

5) Fai un impacco di oli per far crescere i tuoi capelli

Negli ultimi anni, sempre più appassionati di bellezza hanno iniziato a elogiare l’olio di ricino come una soluzione naturale per la crescita dei capelli. Un rimedio secolare tradizionalmente usato nella medicina tradizionale, l’olio di ricino idrata il cuoio capelluto, elimina la forfora e dona una chioma liscia e lucente.

L’olio di avocado è ricco di vitamine e minerali, tra cui l’acido oleico, un acido grasso monoinsaturo che aiuta a nutrire e proteggere i capelli dalla rottura. Quindi, questo olio penetra nella radice dei tuoi capelli.

Mescolare questi due oli e applicali su tutti i capelli una volta alla settimana come impacco pre shampo.

6) Bevi collagene

Il collagene è la proteina più abbondante nella pelle e rappresenta il 75-80% di questo organo. Infatti, oltre ai tessuti elastici, nel derma si trova il collagene, che dona alla tua pelle un aspetto tonico. Con l’età il fabbisogno di collagene aumenta pertanto il consumo di collagene può aumentare l’elasticità della pelle e aiutare il processo di riparazione cellulare, incoraggiando così il tuo corpo a produrre più collagene. Tuttavia, è essenziale consultare il medico se si soffre di una malattia come insufficienza renale o se si seguono particolari trattamenti.

