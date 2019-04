Paura nell’Alto Lazio dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo registrata sul Lago di Bolsena, avvertita anche ad Orvieto video.

L’INGV ha registrato alle ore 14:09 una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo mettendo in allerta gli abitanti del Lago di Bolsena. La scossa sarebbe stata avvertita anche ad Orvieto e Viterbo. La scossa di terremoto interesserebbe anche le zone dell’Umbria e della Toscana. Fortunatamente non si registrano danni a cosa e persone. Secondo l’INGV, i comuni coivolti sono: Castel Viscardo, San Lorenzo Nuovo, Latera, Gradoli, Bolsena, Onano, Acquapendente, Castel Giorgio, Proceno, Marta, Capodimonte, Sorano, Piansano, Bagnoregio, Montefiascone, Valentano, Porano, Lubriano, Farnese, Ischia di Castro, Orvieto, Allerona, Pitigliano e Cellere oltre a Grotte di Castro.

