Meteo venerdì 22 marzo: sole splendente su tutta l’Italia

Nella giornata di venerdì attese condizioni di meteo perlopiù stabili e serene su tutto lo Stivale a causa dell’esaurimento della perturbazione che prima ha colpito il nord e poi il centro-sud.

Sulla Penisola il clima continua a modificarsi con il passare delle ore. Se ancora questo giovedì l’instabilità ha colpito in particolare le zone del meridione, dove non sono mancati i fenomeni piovosi, l’ondata di maltempo dovrebbe essere arrivata alla conclusione. L’ultimo giorno della settimana lavorativa dovrebbe portare un deciso miglioramento meteorologico da nord a sud.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Per quanto riguarda l’atteso weekend, il primo di primavera, il sole la farà ancora da padrone e così resterà per buona parte dalle prossima settimana, non fosse per qualche precipitazione nelle regioni centrali dell’Italia.

Le previsioni del 22 marzo nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni settentrionali del Paese attesa una giornata in prevalenza caratterizzata dal tempo sereno con sole e soltanto qualche nube qua e là di passaggio in transito sia in mattinata, sia nelle ore pomeridiane. Clima confermato anche alla sera.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro del Bel Paese avrà a che fa con un tempo perlopiù stabile sia durante il giorno, sia alla sera. Sull’Abruzzo qualche addensamento verso la sera. Per il resto ovunque clima sereno durante la mattina e nelle ore pomeridiane. Sulla Toscana, ancora meteo all’insegna della stabilità, con schiarite anche ampie durante le ore mattutine e ugualmente al pomeriggio un po’ su tutti i settori. Bel tempo alla sera sia lungo la costa, sia nell’entroterra.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole si incontrerà un meteo stabile tranne che sulla Sardegna e sulla Sicilia dove potrebbero ancora verificarsi gli esiti della depressione con acqua e temporali, in particolare nella zona di Cagliari e sulle aree meridionali e occidentali della Sicilia. Miglioramenti attesi tra la sera e la notte. Sulla Calabria previste condizioni climatiche in prevalenza stabili con sole diffuso su tutte le aree tranne che sull’Aspromonte dove potrebbero presentarsi degli addensamenti comunque innocui durante la mattinata. Cieli limpidi alla sera.

Sul fronte temperature, queste saranno in aumento ovunque tranne che sulla Sicilia e la Sardegna.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI