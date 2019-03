Meteo domenica 10 marzo: clima primaverile sull’intera Penisola

Nella giornata di domenica previsto un meteo stabile e sereno da nord a sud per merito dell’anticiclone, in attesa del ritorno del freddo a partire da lunedì e delle nevicate sulle colline.

E’ scoppiata la Primavera sull’Italia anche se solo per questo weekend a causa dell’alta pressione di passaggio. Già questo sabato abbiamo vissuto una giornata tranquilla dal punto di vista climatico, una condizione che non dovrebbe presentare grosse variazioni domani, non fosse per qualche pioggia leggera su Umbria e Toscana.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni, nei prossimi giorni il meteo dovrebbe attestarsi sulla continua stabilità, questo almeno fino a metà della settimana quando le basse temperature potrebbero costringerci a tirare di nuovo fuori capotto e sciarpa. Da non escludere neppure dei fiocchi bianchi a quota collina.

La previsioni del 10 marzo nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova nella parte nordica dell’Italia avrà a che fare in mattinata con cieli nuvolosi a tratti seppur all’insegna della stabilità. Qualche pioggia potrebbe verificarsi in Liguria e in Friuli. Al pomeriggio ancora nuvole soprattutto sulle aree alpine dove è attesa la neve a quote alte. Altrove nubi qua e là con clima asciutto.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali della Penisola atteso un meteo instabile seppur con qualche fenomeno a carattere locale tra l’Umbria e la Toscana dove potrebbe essere necessario l’ombrello. Nelle altre zone nuvole diffuse. Nelle ore pomeridiane ancora qualche possibile pioggia in Toscana. Meteo stabile nelle altre aree con cieli sporcati da nuvole. Alla sera ancora nubi di passaggio intervallate da alcune schiarite. Piogge deboli tra Umbria, Toscana e Lazio alla sera.

Il cielo al sud

Coloro che abitano al sud e sulle isole dello Stivale incontreranno al mattino degli addensamenti nuvolosi innocui di passaggio e senza fenomeni connessi. Il sole bacerà invece la Sicilia e la Sardegna. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di clima stabile un po’ ovunque con schiarite anche ampie a cui si alterneranno delle nuvole sparse. Alla sera nuovamente meteo secco sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari seppur con cieli nuvolosi a tratti.

Sul fronte temperature, sia le minime, sia le massime saranno stazionarie.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI