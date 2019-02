Scegliere il nome per un figlio è un compito che richiede molta responsabilità. Ecco per voi i più bei nomi per bambina ispirati a personaggi femminili che hanno fatto la storia.

Regalare alla propria figlia un nome importante che ricordi l’impegno che una donna ha messo in passato per cambiare un piccolo pezzo di mondo è senza dubbio una scelta meravigliosa. Ecco una lista di nomi per bambina ispirati a personaggi femminili che hanno fatto la storia, nel mondo della politica, della scienza, della letteratura e anche nell’arte.

Tanti bellissimi nomi femminili appartenenti a grandi donne del passato che di certo, vostra figlia potrà portare con orgoglio.

Nomi per bambina ispirati a grandi donne della storia

Frida: ispirato alla pittrice messicana Frida Kahlo. Una delle più grandi esponenti dell’arte messicana amata in tutto il mondo.

Giovanna: ispirato a Giovanna D’Arco, la pulzella d’Orleans che riportò la francia nella mani del re.

Eva: ispirato ad Eva Peron, la seconda moglie del presidente dell’Argentina Juan Domingo Peron. Una delle ‘first lady’ più forti e amate al mondo.

Grazia: ispirato alla scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura.

Margaret: ispirato alla ‘Lady di Ferro’ Margaret Thatcher, primo ministro inglese che ha segnato la storia tra gli anni ’80 e ’90.

Teresa: ispirato a Maria Teresa d’Asburgo che fu la prima Imperatrice donna.

Elsa: ispirato alla scrittrice italiana Elsa Morante. Una delle menti più brillanti e creative del dopoguerra.

Matilde: ispirato a Matilde di Canossa, regina, contessa e duchessa medievale che fu un personaggio importantissimo.

Tamara: Tamara De Lempicka, pittrice polacca grandissima esponente dell’Art Déco.

Indira: ispirato al personaggio di Indira Gandhi. Il personaggio che ha guidato la politica indiana portando il paese verso il progresso.

Maria: ispirato alla figura del soprano greco Maria Callas. Voce unica che resterà per sempre nella storia.

Rita: ispirato al personaggio di Rita Levi Montalcini. La più grande scienziata italiana, premio Nobel per la medicina.

Mafalda: ispirato alla figura di Mafalda di Savoia seconda figlia di Vittorio Emanuele II che durante la seconda guerra mondiale fu catturata in un campo di concentramento dove perse la vita.

Anita: ispirato al personaggio di Anita Garibaldi, la moglie di Giuseppe Garibaldi passata alla storia come l’eroina dei due mondi.

Chiara: ispirato alla figura di Chiara D’Assisi, la santa fondatrice dell’ordine delle clarisse che entrò in clausura ispirata dal poverello d’Assisi San Francesco.

Cleopatra: potente regina dell’antico Egitto che fece tremare personaggi come Giulio Cesare e Marco Aurelio.

Chanel: ispirato alla figura della stilista francese Coco Chanel che rivoluzionò il concetto di eleganza.

Natalia: ispirato alla figura della scrittrice Natalia Ginzburg. Figura importantissima della letteratura italiana.

Diana: ispirato a Lady Diana Spencer, sposa del principe Carlo d’Inghilterra che divenne la principessa del popolo, costantemente impegnata nel sociale.

