Questa parte del corpo maschile è più sporca della tazza del water pubblico

La scienza afferma che questa parte del corpo è “sporca come un gabinetto”.

Se non ti piacciono gli uomini con la barba tanto meglio. Secondo la scienza ci hai visto lungo.Uno studio condotto nel New Mexico per ABC News ha testato le barbe di alcuni uomini “coraggiosi” e quello che hanno trovato è stato scioccante.

La barba è un covo di batteri

Nonostante molti uomini siano molto orgogliosi dei loro peli sul viso, niente può preservarli da questo, neanche una cura della barba maniacale può salvaguardarvi da questa sporca verità rivelata dalla scienza: la tua barba potrebbe contenere gli stessi batteri trovati nella cacca, secondo questo studio.



Lo studio in questione ha messo alla prova l’igiene della barba facendo dei tamponi alla barba di alcuni volontari e testandone la pulizia.

I tamponi sono stati valutati dal microbiologo John Golobic del laboratorio Quest Diagnostics ad Albuquerque, nel New Mexico. Alcune delle barbe testate avevano un livello normale di batteri, altre sorprendentemente erano “paragonabili ai servizi igienici”.

“Questi sono gli stessi batteri che troverai nella materia fecale”, ha detto Golobic.

Tuttavia, sarebbe necessaria una dimensione del campione molto più ampia per confermare che la barba media è sporca come una toilette.

Questi batteri non causano malattie, dice la ABC, ma Golobic ha precisato che se lo stesso batterio trovato nelle barbe dovesse essere scoperto nella rete idrica, il sistema avrebbe bisogno di essere spento e disinfettato.

Combattere i batteri, tuttavia, è facile. La soluzione migliore è un buon lavaggio vecchio stile con dello shampoo per capelli. Inoltre meglio assicurarsi di lavare periodicamente le mani che inconsapevolmente vengono spesso a contatto con la barba sul viso. Questi due accorgimenti potrebbe ridurre drasticamente il numero dei batteri della barba, ha detto Golobic.

