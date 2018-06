Miss Mondo 2018: la campana Nunzia Amato, 21 anni, rappresenta l’Italia dopo aver vinto la finale nazionale a Gallipoli, premiata da Stefano Di Martino.

Si chiama Nunzia Amato, ha 21 anni ed è nata a San Gennaro Vesuviano, in Campania: sarà lei a rappresentare l’Italia a Miss Mondo 2018. Infatti, ha vinto le selezioni svoltesi a Gallipoli, nel Salento. Erano 50 le finaliste in lizza per Miss Mondo 2018 Italia, ma alla fine ce l’ha fatta la bella campana, studentessa al primo anno di Giurisprudenza.

Leggi anche –> Miss America 2019 andrà oltre le apparenze, basta sfilate in bikini

Chi è Nunzia Amato, Miss Mondo Italia 2018

180 centimetri di altezza, occhi verdi, capelli castani, Nunzia Amato ha un sogno nel cassetto: diventare modella e attrice. Nel frattempo, però, ha scelto di non abbandonare gli studi. La ragazza, al momento della premiazione, ha commentato commossa: “Non riesco ancora a credere a quello che sto vivendo. È stato qualcosa di fantastico. Io adoro fare nuove esperienze, conoscere nuove persone e confrontarmi con loro. Onestamente non mi aspettavo di raggiungere questo obiettivo”.

Nunzia Amato è arrivata a Gallipoli accompagnata dai genitori, papà Amodio e mamma Maddalena, che l’hanno sostenuta in questa scelta. La ragazza ha ricambiato il loro amore con queste parole: “Ho una famiglia fantastica e in questi 15 giorni mi sono mancati molto: mio padre è operaio, mamma è casalinga. Fanno grandi sacrifici per permettermi di realizzare i miei sogni. Devo tutto a loro e a mio fratello più grande, una persona meravigliosa. Tutti loro mi seguono in tutto quello che faccio. Li amo moltissimo”.

Nunzia Amato in finale a dicembre

A incoronare la neo miss è stato il ballerino Stefano Di Martino, che ha condotto la manifestazione a Gallipoli. Ora la ragazza volerà in autunno a Sanya, in Cina, dove l’8 dicembre si terrà la finale internazionale di Miss World. “Sarà un’avventura fantastica, da cui potrò imparare molto. Desidero far parte del mondo dello spettacolo e sono certa che l’esperienza di Miss World potrà insegnarmi molte cose utili per il mio futuro”, ha rilevato ancora Nunzia Amato, che non è un volto nuovo nei concorsi di bellezza, ma stavolta è riuscita a staccare il biglietto per la manifestazione più importante in assoluto.