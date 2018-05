Elisabetta Gregoraci sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità tra le braccia del suo nuovo amore, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, conosciuto per motivi lavorativi. Elisabetta infatti è testimonial ufficiale della linea cosmetica prodotta dall’azienda di Bettuzzi.

Dopo essere stati più volte ‘beccati’ per le vie di Milano e in una fuga d’amore a Parigi, adesso i due non si nascondono più e complici sguardi e tenerezze, appaiono sempre più felici ed innamorati durante una vacanza in Toscana.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, vacanza romantica in Toscana

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi non si nascondono più e sembrano essere diventati una coppia ufficiale, anche dal punto di vista mediatico. I due innamorati, sono stati immortalati nelle pagine di ‘Diva e Donna’ durante una romantica vacanza in toscana e durante una passeggiata sotto la pioggia per le vie di Firenze, esprimono tutti i loro sentimenti senza alcun filtro.

Sui social lei scrive:

“Mi manca il sole ma noi lo abbiamo dentro…”

Parole che esprimono tutta la felicità racchiusa nel cuore di Elisabetta, che il prossimo 14 giugno avrebbe dovuto festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Flavio Briatore, da cui ha avuto suo figlio Nathan Falco.

Il loro amore però ha visto la parola ‘fine’ e dopi una lunga pausa, la Gregoraci ha deciso di uscire allo scoperto e rendere pubblica la sua storia con Francesco Bettuzzi che sembra proprio l’uomo capace di amarla e renderla felice, con gesti semplici, come quello di avvolgerla e proteggerla con il suo ombrello dalla pioggia fiorentina.

Per Flavio Briatore invece dopo alcune indiscrezioni che lo volevano unito ad una sua collaboratrice, sembra che sia ancora ufficialmente single e dedito al suo lavoro e all’amore per il figlio che vive quotidianamente visto che Elisabetta ha deciso di continuare a vivere a Montecarlo, proprio per restare vicino al padre di suo figlio.

