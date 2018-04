Vorreste sapere quali sono tutte le caratteristiche che un uomo dovrebbe avere per essere perfetto agli occhi di una donna?



Secondo studi scientifici di vario genere ecco cosa rende un uomo davvero irresistibile per una donna.

Tra genetica ed influenze culturali

I media ci offrono spunti costanti di standard di bellezza e prospettive su come dovrebbe essere la persona ideale che ci influenzano fin dalla prima infanzia.

L’egemonia culturale insidia in noi standard riguardo al culto dell’amore fisico, romantico o dei ruoli di genere. Successivamente queste idee si confrontano con la natura di ogni singolo essere umano. Nessuno viene al mondo con un’idea specifica su cosa significhi essere una donna o essere un uomo, o con il modo in cui deve esprimere i suoi sentimenti e la sua passione o, forse il modo più discutibile, di ciò che è bello e ciò che non lo è.

Data la collisione che si verifica tra la biologia e la cultura, si possono formulare domande come: dove è il limite di influenza sui nostri gusti, tra ciò che cerchiamo a partire dall’identità genetica e ciò che l’immaginario sociale di maggioranza intorno a noi ci invita a desiderare?

L’esperimento

In questo contesto si inserisce anche la risposta alla domanda: cosa piace alle donne? o da cosa dipende l’affinità? Bene, domande come queste sono state chiarite da uno studio condotto da scienziati di origini molto diverse, che hanno lavorato in paesi come la Cina, il Regno Unito o gli Stati Uniti. Questo esperimento è stato pubblicato sulla rivista accademica “Evolution of Human Behavior”, ed è stato condotto con l’intento cercare di applicare i paradigmi evolutivi all’analisi del comportamento umano.

Il primo passo in questa indagine è stata la presentazione di fotografie di uomini e donne diversi a soggetti che si sono volontariamente resi disponibili per l’esperimento. I soggetti hanno mostrato le loro preferenze votando per ciascuna foto con un punteggio da 1 a 9.

Dopo aver valutato attentamente i primi dati, gli scienziati responsabili dell’esperimento appartenenti all’Istituto di Genetica e Biologia dello Sviluppo dell’Accademia Cinese delle Scienze e i loro partner stranieri, hanno chiesto una nuova valutazione ai volontari.

Come sembra evidente, ciò che la prima parte dello studio stava cercando di delucidare, erano le caratteristiche fisiche delle persone fotografate e i diversi tratti estetici in generale che venivano percepiti più attraenti da persone appartenenti a culture diverse.

Nella seconda fase dello studio si è cercato di misurare il peso di altri fattori con un valore sociale, il risultato dell’influenza esercitata da dispositivi culturali, alla base dell’origine erotica, agli istinti primordiali che alcune foto suscitavano nei volontari.



I risultati

I dati più interessanti di questo esperimento, hanno rivelato che l’uomo ideale per una donna dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Altezza medio-alta come le donne , con taglio di capelli standard e preferenza per tonalità di pelle chiara, occhi chiari, (occhi blu / verdi), capelli chiari, corporatura atletica.

