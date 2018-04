Fabrizio Frizzi Santo? Il noto conduttore ha perso la vita lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e non solo. Le persone comuni hanno dimostrato di provare grandissimo dispiacere per la morte di un personaggio che con i suoi programmi e il suo essere discreto ed educato era diventato un membro della loro famiglia. Ora arriva la proposta di farlo Santo Subito.

Fabrizio Frizzi Santo subito? Difficile crederlo, ma la proposta è arrivata da DipiùTv. L’uomo è stato proposto per la canonizzazione e Don Romano Gambalunga ha fatto capire non essere una pretesa assurda. Anzi ha sottolineato sempre alla rivista di Sandro Mayer: “Proprio questo consenso popolare contagioso e questa fama di santità sono il termine con cui noi postulatori definiamo quello che è un primo segnale importante per aprire il processo di canonizzazione”.

Parole importanti che ci fanno capire come non servano per forza miracoli o martiri per diventare Santi, ma il bene della gente possa essere un motivo sufficiente. Difficile capire se veramente Fabrizio Frizzi possa essere fatto Santo. Sicuro però che l’uomo sarà ricordato con grandissimo amore da tantissime persone che nel corso degli anni hanno seguito le sue trasmissioni e spalancato le porte delle loro case per rendere il saluto a quello che è stato più di un personaggio televisivo. Probabile che si parlerà ancora di questa possibile beatificazione anche se sono già diversi quelli che hanno aperto una polemica considerando questa scelta davvero troppo esagerata per essere vera.