Chi era Luigi De Filippo, morto a 87 anni a Roma

Un grave lutto per il mondo del teatro: è, come risulta da fonti vicine alla famiglia del regista e attore. Nato a Napoli il 10 agosto 1930, commediografo e attore di successo, Luigiera l’ultimo erede della storica dinastia dei De Filippo, che da Eduardo a Peppino fino a Luca (figlio di Eduardo, anch’egli scomparso di recente a 67 anni) ha fatto la storia del teatro napoletano e italiano. Luigi De Filippo se n’è andato a Roma, ad 87 anni, nonostante fosse rimasto in scena fino a metà gennaio al, di cui era direttore artistico, con ‘Natale in casa Cupiello’, storica commedia di Eduardo scritta nel 1931. Nell’occasione aveva chiuso con un discorso molto bello e importante, che aveva commosso e fatto ridere tutti i presenti. Ve lo proponiamo di seguito.



Luigi De Filippo (Napoli, 10 agosto 1930 – Roma, 31 marzo 2018) è stato un attore, commediografo e regista italiano di teatro, figlio di Peppino De Filippo e Adele Carloni. Nel 1949 Luigi sale per la prima volta sul palco del Teatro Valle di Roma recitando insieme ai compagni una rivista scritta da lui e intitolata ‘Questa sera alle nove’, e riscuote un grande successo. Nel 1951, a 21 anni, arriva il debutto nella compagnia di papà Peppino recitando in Filumena Marturano, l’opera-capolavoro dello zio Eduardo. Poi alcuni ruoli cinematografici e l’eterno ritorno col teatro, con il debutto nel 1973 al Teatro Parioli di Roma con la prima commedia scritta da lui, ‘Storia strana su una terrazza napoletana’, a fianco al padre Peppino. Poi nel 1978 fonda una compagnia propria e lascia il “nido” paterno, interpretando Gogol, Molière, Pirandello. Nel 2011 il titolo di direttore artistico del Teatro Parioli.